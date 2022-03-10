TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı

Teı Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı

ESKİŞEHİR Tusaş Motor Sanayii A.Ş. ( Teı ), "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesi ile 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya geldi. Ayrıca Teı'de düzenlenen Havacı Kadınlar Buluşması'nda Güce Güç Katan Kadınlar Mentorluk Programı'nın lansmanı yapıldı.

Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 5 kez "Dünyada Kadın Çalışanlara En Çok Değer Veren Şirket" ödülüne layık görülen Teı, bu yıl havacılığın güçlü kadınları ve geleceğin adaylarıyla "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesiyle bir araya geldi. Etkinlik 10 farklı ortaokulda eğitim gören 500'e yakın kız öğrenciyle gerçekleştirildi. Öğrencilere uçakların nasıl uçtuğu konusunda eğitici bir video izletildi. Videoda ayrıca İnsan Kaynakları Lideri Sibel Pişkin, havacılık sektöründe hangi alanlarda çalışılabileceğini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Ardından THY Boeing 737 pilotu Elif Coşkun, "Kadın Pilot Olmak" konusunda çocuklara ilham veren bir konuşma yaptı. Proje kapsamında eğlenceli etkinlikler de düzenlendi. 10 farklı okulda uçurulan pembe kağıt uçaklarla Uluslararası Pembe Kağıt Uçak Meydan Okuma Etkinliği'ne katılım sağlandı.

Ayrıca Teı'de Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliği kapsamında Havacılığın Güçlü Kadınları etkinliği düzenlendi. 300'e yakın kadın çalışanın bir araya geldiği etkinlikte Güce Güç Katan Kadınlar Mentorluk Programı'nın lansmanı yapıldı. Bu yıl ilk defa düzenlenecek programa, Gücün Kaynağı'nda Kariyer Aday Mühendislik Programı'na dahil 18 öğrenci ile 16 deneyimli kadın yönetici katılıyor. 8 ana başlıktan oluşan ve 4 ay sürecek olan mentorluk programında, TEI kadın yöneticileri geleceğin havacı kadın adaylarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

"Kadınlara en çok değer veren şirketlerin başındayız"

Havacılığın Güçlü Kadınları etkinliğinde, TEI'li kadın çalışanlarla bir araya gelen TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Hem çalışma hem de sosyal hayatta her türlü zorluğun üstesinden gelen siz kadın çalışanlarımızın Kadınlar Gününü kutlarım. Siz değerli kadın çalışanlarımızın katkılarını görmek gurur verici" dedi. Akşit, TEI'nin kadın çalışanlara en çok önem veren şirketlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Son yıllarda aldığımız ödüller de göstermiştir ki, kadın çalışanlarımız ve birlikte yaptığımız çalışmalar bizler için çok önemli. Onların rahatı ve refahı için TEI adına çalışmalarımız artarak devam edecektir. Havacılığın güçlü kadınlarıyla, gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.