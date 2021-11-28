TEGUSİGALPA - Honduraslılar genel seçimler için sandık başına gidiyor - Haberler
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TEGUSİGALPA - Honduraslılar genel seçimler için sandık başına gidiyor

AA / Jorge S. Cabrera - Haberler | Güncel

Seçmenlerden görüntüler Genel görüntüler TEGUSİGALPA - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, genel seçimler ve devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçmenlerden görüntüler

Genel görüntüler TEGUSİGALPA - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, genel seçimler ve devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Vatandaşlar başkent Tegusigalpa'da oylarını kullanmak üzere oy merkezlerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

TEGUSİGALPA - Honduraslılar genel seçimler için sandık başına gidiyor

TEGUSİGALPA - Honduraslılar genel seçimler için sandık başına gidiyor

TEGUSİGALPA - Honduraslılar genel seçimler için sandık başına gidiyor

AA / Jorge S. Cabrera - Son Dakika Haberleri

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