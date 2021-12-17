TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI - Haberler
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TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden 'Tefeci Menize' olarak bilinen çeteye...

İZMİR (DHA) - İZMİR'de bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden 'Tefeci Menize' olarak bilinen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda vatandaşa faizle borç paralar verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler alan ve cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarına çok yüksek faizlerle tahsil eden Konak ilçesinde Yenişehir ve Tepecik bölgelerinde 'Tefeci Menize' olarak bilinen 6'sı kardeş toplamda 7 şüpheliye operasyon düzenledi. Teknik ve takibin ardından 12 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda S.M, C.M, E.M, Ş.M, Ş.M, B.K, N.K yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 165 senet, mağdurlara ait ait kayıtlarını bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin lira, 5 bin 350 dolar, satış Belgeleri, icra evrakları, 2 bong düzeneği ve 5 gram metanfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., Ş.M., C.M., B.M. tutuklanırken N.K. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

TEFECİ MENİZELER OPERASYONUNDA 4 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

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