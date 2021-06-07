TEF Ligi Hafta 27'nin En Değerli 11'i belli oldu

Hafta 27'nin en değerli 11'i belli oldu!

Futbolseverleri ekranlara kitleyen turnuva TEF Ligi Hafta 27'nin En Değerli 11'i belli oldu. Bu haftanın oyuncularına göz attığımızda oldukça takım çeşitliliği olduğunu görüyoruz.

İsterseniz hemen haftanın en değerli 11'ine birlikte göz atalım:

Emre Şahindaş (Beşiktaş Esports) -Kaleci

Dominik Gulic (Trabzonspor) -Sağ Bek

Kutay Yıldırım (Bursaspor) -Defans

Muhammed Furkan Gürkan (Sakaryaspor) -Sol Bek

Süleyman Çetinkaya (Hatayspor) -Orta Saha

Batuhan Kaan Özkan (Trabzonspor) -Orta Saha

Oğuzhan Bulut (İstanbulspor) -Orta Saha

Tunahan Karaman (Giresunspor) -Sağ Kanat

Alican Özdemir (Bursaspor) -Sol Kanat

Rüzgar Hulki Sertel (BB Erzurumspor) -Forvet

Can Berat Alazoğlu (İstanbulspor) -Forvet

Bir sonraki haftanın en değerli 11 oyuncusu paylaşılana dek görüşmek üzere, hoşça kalın!

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Kaynak: Playerbros