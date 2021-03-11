Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge konsollar ve PC için geliyor
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge konsollar ve PC için geliyor

11.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:21
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge konsollar ve PC için geliyor

Ninja Kaplumbağalar'ı konu alan yeni bir side-scrolling beat'em up oyunu kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Farklı tür oyun olması beklenen oyunda kullanıcıların geri dönüşleri nasıl olacak merakle bekleniliyor.

Yayıncılığını Dotemu ve geliştiriciliğini Tribute Games'in yaptığı Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'i konsollar ve PC için açıkladı. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmazken hangi konsollora geleceği de belirtilmedi.

Street of Rage 4 ve Mercenary Kings'in yanındaki takımlardan bu yeni side-scrolling beat'em up oyunu piksel sanatı grafikler, yepyeni oyun sistemleri ile birlikte iyileştirilmiş eski tarz oynanış, yeni hikaye modu, dört oyunculu multiplayer ve daha fazlasını kullanıcılara sunacak.

Oyunda kullanılan her alet edevat her bir karakteri, araç, silah, eşya ve arka planda direkt olarak 1987'de yayınlanmaya başlanan çizgi diziden esinlendiğini söylemek mümkün.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SHREDDER'S REVENGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows 7+
  • İşlemci: Intel Core i3-540 or AMD Phenom II X4 965
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960/ Radeon HD 5750 or better
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Windows 7+
  • İşlemci: Intel Core i5+
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960/ Radeon HD 5750 or better
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
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