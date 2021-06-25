Teenage Mutant Ninja Turtles Filmi
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Teenage Mutant Ninja Turtles Filmi

Teenage Mutant Ninja Turtles Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Teenage Mutant Ninja Turtles filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Teenage Mutant Ninja Turtles filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Teenage Mutant Ninja Turtles, ninja kaplumbağaların yeni maceralarını konu ediyor.

Yönetmen: Jeff Rowe

Senaryo: Brendan O'Brien

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Teenage Mutant Ninja Turtles

Yapımcı Firma: Paramount Animation

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.08.2023

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Kaynak: InterSinema.com

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