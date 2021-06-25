Teenage Mutant Ninja Turtles Filmi
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Teenage Mutant Ninja Turtles, ninja kaplumbağaların yeni maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Jeff Rowe
Senaryo: Brendan O'Brien
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Teenage Mutant Ninja Turtles
Yapımcı Firma: Paramount Animation
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.08.2023
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Kaynak: InterSinema.com