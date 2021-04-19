Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
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Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı

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Türkiye'de Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanma tedbirleri devam ederken, salgında günlük ölüm sayısı dün 318 ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tedbirlerin her geçen gün sıkılaştırılmasına rağmen ölüm sayılarında art arda kahreden rekorlar kırılması salgının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan 301 bin 243 testle birlikte toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Dün semptom gösteren 3 bin 101 hastayla birlikte 55 bin 802 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'e yükseldi. Can kaybı da salgının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve dün 318 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı

3 BİN 275 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 43 bin 856 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 3 milyon 687 bin 590'a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,3, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68'İN DE ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9 oldu.

Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
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