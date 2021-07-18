TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 4 YABANİ KUŞ DOĞAYA BIRAKILDI
Çeşitli zamanlarda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, 1 kerkenez ve 1 atmaca, bakım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Çeşitli zamanlarda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, 1 kerkenez ve 1 atmaca, bakım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekim tarafından bakım ve tedavileri tamamlanan yabani kuşlar, Kastabala Vadisi Kırmıtlı Kuş Cenneti mevkiinde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı