TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 4 YABANİ KUŞ DOĞAYA BIRAKILDI

Çeşitli zamanlarda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, 1 kerkenez ve 1 atmaca, bakım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.