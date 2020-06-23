Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
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Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti

Karaciğer yetmezliğinden GATA'da tedavi gören, Astsubay Başçavuş Nayim Kırpık hayatını kaybetti.

Tedavi gören astsubay hayatını kaybetti
23.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:13

Karaciğer yetmezliğinden GATA'da tedavi gören, Astsubay Başçavuş Nayim Kırpık hayatını kaybetti.

Bir süredir GATA'da tedavi gören 46 yaşındaki iki çocuk babası Sağlık Astsubay Başçavuş Nayim Kırpık için GATA'da askeri tören düzenlendi. Kırpık'ın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine gönderildi. Sumbas'ta yapılan törene Kırpık'ın ailesi, Kaymakam İdil Özdemir, Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seydioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın ve Emniyet Amiri Ahmet Doğan'da katıldı. Naim Kırpık'ın cenazesi ikindi namazının ardından helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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