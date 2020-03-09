Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, "Yuvam" dediği Habertürk TV'ye geri döndü
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Habertürk, Yuvam, TV, Medya

Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, "Yuvam" dediği Habertürk TV'ye geri döndü

Usta gazeteci Erdoğan Aktaş, Habertürk ekranlarında yayınlanacak 'Gece Raporu' programıyla izleyici ile buluşacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aktaş, "Siz de gelin, katılın programı birlikte değerlendirelim" notunu düştü.

09.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:23
Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş,

Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş 10 yıl sonra "Yuvam" olarak nitelendirdiği Habertürk TV'ye geri döndü. 'Gece Raporu' programıyla seyircilere merhaba diyen Aktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Tam 10 yıl sonra yuvaya döndüm. Gündem maalesef böyle olunca planlanandan da 10 gün önce yayında olacağım" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİ DE BEKLİYORUM"

Bu akşam yayınlanacak programda İdlib dosyasını masaya yatıracaklarını beliten Aktaş, "İdlib'de ne olduğunu, Türkiye'ye ve bölgeyi neyin beklediğini konuklarımla saat 23.00'da Haber Türk'te konuşacağım. Sizleri de bekliyorum" notunu düştü.

İşte Aktaş'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;

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Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, 'Yuvam' dediği Habertürk TV'ye geri döndü

Haberin Videosu:

Tecrübeli gazeteci Erdoğan Aktaş, Yuvasına geri döndü

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Manşet

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