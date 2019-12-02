Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. Nairobi'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.