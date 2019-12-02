Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü
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Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü

Lucy Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi.

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47

Wanjiku Njenga, erkek arkadaşı ve bebeğinin babası olan adamın kendine HIV bulaştırdığını 19 yaşında öğrendi. Oğlu öldü. 'nin yoksul bir semtinde yaşıyor. Kimse ona yardım etmedi. O ise şimdi kadınların benzer tecrübeler yaşamaması için mücadele eden bir dernek kurdu.



Haber Videosu: Tecavüze uğradı, hamile kaldı, HIV kaptı, bebeği öldü
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