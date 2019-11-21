Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi
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Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi

Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı

21.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:49
Tecavüze uğradı, bağlı olduğu tarikatın liderleri onu suçladı; Moriah Hughes'in hukuk mücadelesi

'nde Yehova Şahitleri tarikatına bağlı reşit olmayan iki kıza tecavüz ettiğini itiraf eden bir kişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Savcılığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiği Elihu Rodriguez adlı 32 yaşındaki sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı ve 'cinsel saldırgan' olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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