TEB Ligi 16. ve 17. Hafta Fikstürü Yayınlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi diğer bir deyişle TEB Ligi yayınlandı. Maçlar bu akşam 21.00'de başlıyor. VPG ve Bacar Automative sponsorluğunda düzenlenen ligin, 16. ve 17. hafta fikstürünü derledik.

16. Hafta Fikstürü şu şekilde:

Steel Tactics Esports - Eskişehirspor

Godzilla Esports - Digital Athletics

fastPay Wildcats - Blaze Esports

Galatasaray Espor - Antalyaspor

Çamlıca Espor - Kocaelispor

Beşiktaş Esports - Bursaspor

17. Hafta Fikstürü şu şekilde:

Steel Tactics Esports - Antalyaspor

fastPay Wildcats - Çamlıca Espor

Bursaspor - Godzilla Esports

Beşiktaş Esports - Eskişehirspor

Digital Athletics - Kocaelispor

Blaze Esports - Galatasaray Espor

Lig hakkında detaylı bilgi için www.tebligi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros