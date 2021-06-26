Teamfight Tactics'in ikinci yaşında Pastaruhu minik efsanesi herkese hediye!

Teamfight Tactics ikinci yaşında oyuncuları unutmadı!

Teamfight Tactics bugün tam ikinci yaşına giriyor ve tüm oyunculara Doğum Günü Pastaruhu minik efsanesi hediye olarak dağıtılıyor. 2 sene önce bugün oyuncular ile buluşan TFT bugüne kadar 5 kart setine ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı kart setleri ile oyunculara sürekli olarak farklı bir oyun deneyimi yaşatan oyun yeni yaşında oyuncularını unutmadı!

Gelelim ücretsiz Pastaruhu minik efsanesi nasıl alınır?

Doğum Günü Pastaruhu'na sahip olmak için yapmanız gereken tek şey 23 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında bir Tactics karşılaşması tamamlamak. Hepsi bu kadar.

Kaynak: Playerbros