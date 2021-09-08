Team Vitality CS: GO oyuncusu Nivera Team Liquid'in VALORANT kadrosu için deneniyor!

Söylentilere göre Team Liquid ScreaM'in kardeşi Nivera'yı VALORANT kadrosu için deniyor!

Team Vitality CS: GO oyuncusu ve ScreaM'in kardeşi olarak bilinen Nivera Team Liquid'in VALORANT kadrosu için deneniyor. Upcomer haberi ve VLR.gg veritabanına göre genç yetenek Team Liquid'in altıncı oyuncusu olmak için takımla birlikte çalışıyor. George Geddes'in Upcomer için yaptığı haberde Nivera'nın Kryptix yerine oynayacağı ancak rollerin hala belirsiz olduğu söylendi.

Nivera Team Liquid'e katılırsa, organizasyon aşağıdaki kadroyu oluşturacak:

James "Kryptix" Affleck

Nabil "Nivera" Benrlitom

Adil "ScreaM" Benrlitom

Elias "Jamppi" Olkkonen

Travis "L1NK" Mendoza

Dom "soulcas" Sulcas

Connor "Sliggy" Blomfield (coach)

Jake "Bacon9" Lloyd (analyst)

Kaynak: Playerbros