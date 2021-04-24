Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini yaptı!
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Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini yaptı!

Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini yaptı!
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Tahminler acaba doğru çıkacak mı?

Çeşitli espor organizasyonlarında çalışan 5 arkadaşın kurmuş olduğu Team ESocial EMEA Challengers Playoff tahminlerini paylaştı. İsterseniz birlikte bu tahminlere birlikte göz atalım.

Günün karşılaşmaları:

Fnatic - Oxygen Esports

Futbolist - Guild Esports

Futbolist Sosyal Medya Menajeri Jijiyen:

Fnatic - Oxygen Esports  (2-1 Fnatic)

Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)

Team Galakticos Tasarımcısı RosaRadkovic:

Fnatic - Oxygen Esports  (2-1 Fnatic)

Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)

NIP Freelance Merchandise Designer Akumira:

Fnatic - Oxygen Esports  (2-0 Oxygen Esports)

Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)

Futbolist Sosyal Medya Menajeri Da1mon:

Fnatic - Oxygen Esports  (2-0 Fnatic)

Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)

Futbolist İçerik ve Video Editörü Kyresse:

Fnatic - Oxygen Esports  (2-0 Fnatic)

Futbolist - Guild Esports (2-0 Futbolist)

Kaynak: Playerbros

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