TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi
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TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi

22.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16
TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi, "Bir Yetim Bin Tebessüm" temasıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında Suriye'deki yetim kamplarına 5 oyun parkı ve 15 bin oyuncak hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi, "Bir Yetim Bin Tebessüm" temasıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında Suriye'deki yetim kamplarına 5 oyun parkı ve 15 bin oyuncak hediye etti.

Aksaray İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Hasan Hüseyin Güller, savaşın en acı yüzüyle karşı karşıya kalan çocukların ve bölgedeki ailelerin birde zorlu yaşam koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak, savaş mağduru ailelere her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini belirten Güller, şunları kaydetti:

"İlk etapta içerisinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu 14 yardım tırını bölgeye gönderdik. Bu yardımlar dağıtılırken vakfımızın kontrolündeki yetim kamplarında bulunan çocukların oyun parkı ve oyuncak ihtiyacı olduğunu öğrendik. Allah'ın bizlere emaneti yetimlerimizi sevindirebilmek, onların isteklerini yerine getirebilmek için 'Bir Yetim Bin Tebessüm' temasıyla kampanya başlattık. Elhamdülillah 3 hafta kadar süren kampanyamız hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz ve Aksaray halkından çok büyük teveccüh gördü. Belediye başkanımızın da destekleriyle kısa süre içerisinde 5 oyun parkı ve 15 bin oyuncak temin ettik. Bölgeye ulaştırdığımız oyuncaklar ve oyun parklarının yetimlerimizin yüzünde tebessüme dönüşmesi hepimizi mutlu etti."

Güller, savaşın gölgesinde, açlık, yoksulluk ve mahrumiyet içerisinde hayat süren savaş mağduru aileler ve yetimlere her daim destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi
TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi
TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi
TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi
TDV'den yetimlere oyun parkı ve oyuncak hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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