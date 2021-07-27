TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz'
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik paylaşımını eleştiren Sarıgül, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine engel olmuş, bu vatan için kurşun sıkmış ve canını feda etmiş kahraman evladımıza hiç kimse aklının estiği gibi konuşamaz, onu incitemez. Hatırasına asla saygısızlık edemez. Asıl darbeciler yurt dışına kaçma planları yapıp, bu vatanı hainlere satmaya çalışanlardır. Parti olarak Ömer Halisdemir'in hatırasını, sonsuza kadar gururla, onurla yaşatacağız." diye konuştu.

Göçmenlerle ilgili sorunlara da değinen Genel Başkan Sarıgül, "On binlerce Suriyeli ve Afganlı mülteci hayatımıza ortak oluyor, imkanlarımızdan faydalanıyor. Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Can Bartu Eda Erdem Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye 'hayır' diyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:57:46. #1.14#

title