TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Sarıgül, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya ile görüşen Sarıgül, daha sonra Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ı ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kahta ilçesine geçerek partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Sarıgül, yaptığı açıklamada, TDP'nin bütün milletin partisi olacağını belirtti.

Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, ülkemizde silahlar gitsin, barış gelsin diyen bir parti olacak. Türkiye Değişim Partisi, ülkede ve dünyada sevgi içinde yaşamayı hedefleyecek. Allah bu cennet vatanımıza güzel hizmetler yapmayı bize nasip etsin." dedi.

Daha sonra Kahta Belediyesini ziyaret eden Sarıgül, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile görüştü.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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