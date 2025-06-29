TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?

TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK'DE HANGİ ŞEKİLDE BİR ATASÖZÜ YER ALMAZ?

A: Sen zot ben zot, ata kim vere ot

B: Sen dede ben dede, bu atı kim timar ede

C: Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

D: Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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