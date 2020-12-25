TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
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TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı

25.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:37

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı TCMB Başkanı Naci Ağbal de diğer katılımcılar AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal (önde), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı

TCMB Başkanı Naci Ağbal de diğer katılımcılar

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal (önde), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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