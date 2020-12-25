TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
25.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:37
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı TCMB Başkanı Naci Ağbal de diğer katılımcılar AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal (önde), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı
TCMB Başkanı Naci Ağbal de diğer katılımcılar
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal (önde), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu