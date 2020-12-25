TCMB Başkanı Naci Ağbal Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı TCMB Başkanı Naci Ağbal de diğer katılımcılar AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal (önde), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.