TCDD Genel Müdürü değişti
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TCDD Genel Müdürü değişti

TCDD Genel Müdürü değişti
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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