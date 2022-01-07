TCDD Genel Müdürü Akbaş'tan Vali Işık'a ziyaret

KARAMAN (AA) - TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, yarın gerçekleştirilecek Konya- Karaman hızlı tren açılışı öncesi Karaman'a geldi.

Akbaş, heyeti ile Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, açılışı yapılacak olan hızlı trenle ilgili Vali Işık'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, demir yolu ulaşımı ile ilgili hizmet ve projelerin değerlendirildiği ziyarette, Akbaş'a ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, günün anısına Vali Mehmet Alpaslan Işık'a model tren hediye etti.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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