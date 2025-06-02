TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Niğde'de Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Niğde'de istişare toplantısına katıldı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kenti ziyaret etti.

Heyet, ilde bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, programdaki konuşmasında, nisan ayında yaşanan ve özellikle meyve yetiştiriciliği üzerinde ciddi olumsuz etki bırakan zirai don olayının etkilerinin azaltılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili TBMM'den bütün siyasi partilerin katılımıyla kurulmuş olan komisyon olarak Niğde'ye geldiklerini söyledi.

10-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşen zirai dondan etkilenen diğer illerdeki toplantıları da tamamladıktan sonra bir ön rapor hazırlayıp Bakanlığa göndereceklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Daha sonra, özellikle zirai donla mücadele konusunda alınması gereken orta ve uzun vadeli ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. İklim değişikliği konusu bütün dünyanın ortak meselesi. Bu mesele bağlamında hepimizin özellikle stratejik çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu işin siyasetle filan ilgisi yok. Bizim sahada gördüğümüz en önemli konu sigorta konusu. Bu sigorta meselesini de yeniden gözden geçirerek, sürdürülebilir tarım ürünleri yetiştirme perspektifi içerisinde hareket edilmesine yönelik bir kanaat oluştu bizde. Buna ilişkin de ciddi bir çalışma yaparak, üreticilerin bir ürünü ekerken başına gelebilecek olan ve kontrol edilemeyen faktörler karşısında da devreye girecek bir mekanizmanın devlet tarafından devreye sokulması yönünde de çalışmalar yapılmalı."

Niğde Valisi Cahit Çelik de Niğde'nin tarımsal üretimi çok yüksek bir kent olduğunu söyledi. Ancak nisan ayının başlarında yaşadıkları don olayının çiftçileri ciddi şekilde etkilediğine dikkati çeken Çelik, "Komisyondan beklentimiz, gerekli çalışmaları yaparak Ankara'da çiftçilerimizin sesi olmasıdır." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de zirai dondan zarar görenlere yönelik sosyal destek yapabileceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürleri, zirai dondan etkilenen alanlar, zarar gören ürünler ve TARSİM kapsamında üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Komisyon üyelerinin yanı sıra ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları, akademisyenler ile çiftçilerin görüşlerini paylaştığı toplantıya, Niğde milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce ve Ömer Fethi Gürer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili kurum yöneticileri ve çiftçiler katıldı.