TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma çıktı. HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, konuşmasında 'Kürt illeri' ifadesini kullanınca, AK Parti ve MHP milletvekilleri Oruç'a tepki gösterdiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri düzenlendi. HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, konuşmasında 'Kürt illeri' ifadesini kullandı. AK Parti ve MHP milletvekilleri ise Oruç'a tepki gösterdiler. Komisyon Başkanı Nejat Koçer milletvekillerini zaman zaman uyardı. Koçer oturuma on dakika ara verdi. Oturuma verilen arada da tartışma devam etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı