TBMM Önündeki Atatürk Meydanına İlişkin Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı'nın ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, meydanın baştan sona tamamen yenileceğini ve zamanla dökülen ve sökülen yazıların da aynı şekilde yeniden yerini alacağını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, "Anıtsal değeri olan Atatürk Meydanı'nı da yıktılar" şeklindeki sözleri üzerine yapılan açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce Başkan Melih Gökçek tarafından yaptırılan, TBMM önünde, Akay Kavşağı üstünde yer alan Atatürk Meydanı'nda yenileme çalışmaları başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, Atatürk Meydanı'nda bulunan havuzda yalıtım problemi yaşandığı, bu nedenle havuzdaki sistemlerin söküldüğü vurgulanarak, yenileme çalışmasının ardından, havuzdaki mekanik sistemin yeniden yerine takılarak, fıskiye sisteminin ve mermerlerin yenileneceği kaydedildi.



Anıt üstünde bulunan ve Atatürk'ün sözlerinin de yer aldığı döküm harflerin, zamanla soğuk-sıcak dengesi ya da kimliği belirsiz kişilerin sökmesi nedeniyle eksildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Hitabet kısmı, bir daha düşme ya da sökülmeye meydan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenip, mermer zeminle birlikte, daha fonksiyonel bir şekilde yerine konulacak" bilgisi verildi.



Açıklamada, "Meydan, yaklaşık 2 aylık bir çalışmayla baştan sonra yenilenerek, eskisinden daha güzel hale getirilecek. Sökülen veya dökülen '29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı seçildi. Devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu' yazılarının da yer aldığı tüm yazılar aynı şekilde yerini alacak" denildi.



(İHA)