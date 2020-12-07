TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti
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TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti

07.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin tartışıldığı TBMM'ye geldi. MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere toplandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, bugün itibarıyla 12 günlük maratona başladı.

SUNUMU OKTAY YAPTI

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMELERE MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KATILDI

Öte yandan bütçe görüşmelerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP sıralarında milletvekillerinin koronavirüs önlemlerine dikkat ettiği görülürken, Bahçeli'nin yanına ve arkasına kimsenin oturmaması da dikkat çekti.

TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli'nin koronavirüs önlemleri dikkat çekti

VEKİLLER PAYLAŞIM YAPTI

Bahçeli'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılması, birçok MHP'li vekil tarafından Twitter'da paylaşıldı.

TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti

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