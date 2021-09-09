Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
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Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Güncel

Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor -Müsilaj komisyonu Balıkesir'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde yaptığı incelemeleri bugün Balıkesir ile sürdürüyor.

Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor

-Müsilaj komisyonu Balıkesir'de

BALIKESİR - Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde yaptığı incelemeleri bugün Balıkesir ile sürdürüyor. Erdek ilçesinden Marmara Denizi'ne açılan komisyonun Başkanı Mustafa Demir, " Bu kez de alanda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları ve özellikle atık su arıtma tesisi çalışmalarını gözlemlemek için buradayız" dedi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Marmara Denizi'nde araştırmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri Erdek ilçesine bağlı Narlı kırsal mahallesinden feribot ile Marmara Adası ve Avşa Adası'na hareket etti. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu olarak alan çalışmalarımızı yapıyoruz. Komisyon kurulduktan sonra bilim insanlarını meclise davet etmiştik. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı temsilcilerini davet ettik. Bir sonraki toplantıda da Marmara Denizi'ne komşu olan illerin büyükşehir belediye başkanlarını ve yetkililerini istişare için davet ettik. Bugün de yine komisyon üyesi arkadaşlarımızla ki, tüm partilerden arkadaşlarımız var. Bu kez de alanda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları ve özellikle atık su arıtma tesisi çalışmalarını gözlemlemek için burdayız. Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan etkeni ortaya çıkartmak için çabalıyoruz. Küresel ısınma ve Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı münasebeti ile suyun devirdaim olması ve suyun sürekli değişmesi yani durgun bir suya sahip olması. Bizim için en önemlisi de Marmara Denizi'nin kirletilmesidir. Bu çalışma ile atık su arıtma tesislerinin yeterliliğini yerinde incelemek, çok başarılı uygulamaları da gördük bu arada. Komisyon üyesi arkadaşlarla alan çalışmalarını yapıyoruz. Bugün Erdek, Marmara Adası ve Avşa Adası'nı göreceğiz, öğleden sonra Çanakkale'de olacağız. Çalışmalar kayıt altına alınıyor. Yapılan sunumları rapor haline getireceğiz" dedi.

Komisyon üyeleri daha sonra Marmara Adası'na hareket etti.

Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor
Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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Müsilaj komisyonu Marmara'da araştırmalarını sürdürüyor - Haberler
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