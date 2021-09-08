TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi Ayşe Sibel Ersoy, Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu
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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi Ayşe Sibel Ersoy, Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi Ayşe Sibel Ersoy, Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, müsilaj etkilerinin gözlenmesi amacıyla komisyon üyeleriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, müsilaj etkilerinin gözlenmesi amacıyla komisyon üyeleriyle incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilaj etkilerinin gözlenmesi amacıyla Yenikapı Arıtma Tesisinde inceleme yaptıklarını ifade etti.

Buradaki incelemenin ardından komisyon üyelerince Büyükada'da dalış gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, daha sonra Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy, komisyon olarak çevre konularında kendilerinin ve TBMM Çevre Komisyonunun yoğun şekilde çalıştığını, dünya ve Türkiye'nin çevresel güncel sorunlarına karşı çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyesi Ayşe Sibel Ersoy, Marmara Denizi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
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