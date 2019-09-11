TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun kabulü

11.09.2019 16:12

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti.

Çavuşoğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulün ardından yapılan açıklamada, ziyarette, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin tarihi derinliğine ve güçlü bağlarına dikkat çekildiği vurgulandı.

Ayrıca, Pakistan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin dile getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keşmir'in anayasal statüsünü düzenleyen maddenin Hindistan tarafından iptal edilmesinin doğurduğu olumsuz siyasi sonuçların BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği, sonrasında ortaya çıkan ve Keşmirlilerin dünya ile tüm iletişimlerinin kesilmesi sonucunu doğuran ağır insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Parlamenter forumlarda konunun insan hakları boyutuyla gündeme taşınmasının önemi vurgulandı."

Kaynak: AA