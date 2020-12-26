TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar"; HDP'nin "kadınların politika yapım ve yönetim süreçlerine katılımı"; CHP'nin "hak ihlalleri" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinden sonra, alınan karar gereğince, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden