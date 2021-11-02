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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

KÜTAHYA (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan "Kütahya ve değerleri", CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, seçim bölgelerinin sorunları hakkında gündem dışı konuştu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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