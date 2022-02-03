TBMM Genel Kurulu'nda 'gerici' tartışması
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TBMM Genel Kurulu'nda 'gerici' tartışmasıTBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 'gerici' ifadesi tartışma yarattı.
Tbmm Genel Kurulu'nda 'gerici' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, 'gerici' ifadesi tartışma yarattı. AK Parti milletvekilleri tepki gösterdikleri Ersoy için Meclis Başkanvekili'nden ceza verilmesini talep etti.
TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, kanun üzerinde eleştirilerini dile getirirken AK Parti'ye yönelik 'gerici' ifadesini kullandı. Ersoy devamında, "Bu toplumun aklını, bilincini ve vicdanını yok ediyorsunuz. Halkların birlikte yaşama, üretme, ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Size neden 'gerici' diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler, ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan" dedi.AK Parti Konya Milletvekili Halil Yetmez, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, oturdukları yerden Oya Ersoy'a, tepki gösterdi. AK Parti milletvekilleri sıralarından 'Terbiyesiz', 'Hadsiz', 'Sözlerini geri al' diye seslendi.AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Meclis kürsüsünde bu milletin kahir ekseriyetinin inancına açıkça hakaret edilmektedir. Bu, bir suçtur, gereği yapılmalıdır" dedi.AK Partili milletvekilleri, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten İç Tüzük kurallarını işleterek HDP'li Ersoy'a sözleri nedeniyle ceza verilmesini talep etti.AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, "TBMM'de kutsal değerlerimize kimseye laf ettirmeyiz. Herkes haddini, hududunu bilecek" diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de HDP'li Oya Ersoy'un sözlerine tepki göstererek, "500 yıl önceki Osmanlı'nın kurallarıyla, kaidesiyle 1500 yıl önceki bir takım dini kurallarla ki İslamiyet'i tamamen bir dogma kalıplar içerisine sokarak dinimizin hiç olmadığı şekilde gösterilmesi ve '2 bin 500 yıllık Orta Asya masalları' denilerek de kültür medeniyet köklerimizin adeta neredeyse tamamına yönelik olarak provokatif bir konuşma yapılmıştır. Dolayısıyla, burada ifade edilen hususları asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Bu hususta biz, bu konuşmayı kınadığımızı ifade etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Görüşmeler devam ederken, bu kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın sözleri yeni bir tartışma yarattı. Öcalan'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermesi MHP'li Levent Bülbül'ün tepkisine neden oldu. Bülbül, "Katil Öcalan, Katil Öcalan" diyerek tepki gösterdi.
Haber: Besti KARALAR/ANKARA,