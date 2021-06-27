TBMM'de 'MKEK' mesaisi bu hafta da sürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM'de 'MKEK' mesaisi bu hafta da sürecek

TBMM'de 'MKEK' mesaisi bu hafta da sürecek
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi pazartesi Milli Savunma Komisyonu'nda, salı günü de Genel Kurul'da görüşülecek.

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi pazartesi Milli Savunma Komisyonu'nda, salı günü de Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu'nda kaldığı yerden devam edilecek. Komisyonda tamamlanması planlanan teklifin salı günü de Genel Kurul gündemine alınması kararlaştırıldı. Ayrıca, TBMM Küresel İklim ve Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonları salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanacak. Genel Kurul'da ise, salı günü RTÜK'ten boşalan üç üye için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimlerde salt çoğunluk aranacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları da bu hafta toplanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM'de 'MKEK' mesaisi bu hafta da sürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 11:58:50. #1.15#

title