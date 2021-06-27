TBMM'de 'MKEK' mesaisi bu hafta da sürecek

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi pazartesi Milli Savunma Komisyonu'nda, salı günü de Genel Kurul'da görüşülecek.

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) anonim şirketi olmasını düzenleyen yasa teklifi pazartesi Milli Savunma Komisyonu'nda, salı günü de Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu'nda kaldığı yerden devam edilecek. Komisyonda tamamlanması planlanan teklifin salı günü de Genel Kurul gündemine alınması kararlaştırıldı. Ayrıca, TBMM Küresel İklim ve Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonları salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanacak. Genel Kurul'da ise, salı günü RTÜK'ten boşalan üç üye için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimlerde salt çoğunluk aranacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları da bu hafta toplanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar