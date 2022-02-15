TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı (3)

TURAN: BAYPAS AMELİYATI BAŞLADI, DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tbmm'deki odasında kalp krizi geçiren ve hastanede tedavisine devam edilen Fetani Battal'ın sağlık durumu hakkında Tbmm Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. Turan, "Bayburt Vekilimiz Fetani Battal Bey, bugün, birkaç saat önce Meclisimizde bir kalp krizi geçirdi, çok acil şekilde hastaneye kaldırıldı, anjiyosu yapıldı. Ardından ihtiyaç olduğundan dolayı da baypas ameliyatı başladı. Yakından takip ediyoruz. Fetani Bey'e şifalar diliyoruz, inşallah ameliyatı başarılı geçer, dua ediyoruz" dedi.Meclis Genel Kurulu'nda siyasi parti temsilcileri söz alarak Milletvekili Battal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.