TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı - Haberler
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TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi.

BAYBURT (İHA) - AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( Tbmm ) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.

Bugün Tbmm'deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(Ahmet Akbuğa/ İHA)

TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, ameliyata alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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