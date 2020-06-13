TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor Hararetli tartışmalara ve protestolara ev sahipliği yapan TBMM'de önemli değişiklikler gerçekleştirilecek. AK Parti sıralarına yakın olduğu için muhalefet partilerince eleştirilen kürsünün yeri, mevcut yerinden taşınarak TBMM'nin ortasına getirilecek. Ayrıca yüz tanıma sistemi ile şifreli oylama sistemi de değişiklikler arasında.

Son dönemde protestolara ve yumruklu kavgalara ev sahipliği yapan TBMM'de uzun bir süredir planlanan değişiklikler hayata geçiyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yakından takip ettiği iki önemli değişiklikten biri, Başkanlık Divanı'nın solunda konumlanan milletvekili kürsüsünün ortaya taşınması olacak. Diğer değişiklik ise yüz tanıma sistemi ve şifreli oylama sistemi olacak.

Milliyet'in haberine göre, önceki hafta içinde mimar ve mühendislerden oluşan proje grupları Genel Kurul salonunda inceleme yaptı. Oldukça gizli sürdürülen çalışma çerçevesinde, salonun yeni dizaynı için çalışmalara, projenin yetiştirilmesi halinde Meclis'in yaz tatiline girmesinin hemen ardından başlanacağı belirtiliyor.

KÜRSÜ ORTAYA TAŞINACAK

Milletvekili konuşmacı kürsüsü ortaya çekilmesi ile halen orta kısımda bulunan tutanakçıların bölümü de yeni projedeki yerini alacak. Kürsünün AK Parti sıralarına yakın olmasının sakınca yarattığını dile getiren muhalefet partileri, laf atma ve sataşmaların konuşmacının insicamını bozduğunu, sözlü tartışmalara yol açtığını hatta bu tartışmaların boyutlanarak kavgalara neden olduğunu savunarak, kürsünün yerinin değiştirilmesini istiyordu.

ELEKTRONİK SİSTEM, PROTESTOLARDA BOZULDU

Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan Genel Kurul'un elektronik ses ve oylama sistemi de son teknoloji ile yenilenecek.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak.

39 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI

Güvenlik gerekçesiyle Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.