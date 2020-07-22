TBMM'de AK Parti ve HDP arasında Tuma Çelik Mensur Işık tartışması yaşandı
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TBMM'de AK Parti ve HDP arasında Tuma Çelik Mensur Işık tartışması yaşandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik ve HDP Mensur Işık tartışması çıktı. Tuma Çelik kimdir? Mensur Işık kimdir?

TBMM'de AK Parti ve HDP arasında Tuma Çelik Mensur Işık tartışması yaşandı
22.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında cinsel saldırıyla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik ve HDP'li Muş Milletvekili Mensur Işık tartışması yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin 61. maddesi üzerine söz aldı. Kaya, HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik ile ilgili olarak kendisinin en sert tepkiyi verdiğini belirterek, mağdurun ismini avukatının açıklamasını okurken duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine AK Parti kadın milletvekilleri Kaya'ya itiraz etti. Kaya yerine oturduktan sonra da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma beş dakika ara verdi. Arada da tartışma devam etti.

TBMM'DE GERGİN ANLAR

TBMM Başkanvekili oturumu tekrar açtı ve sözü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e verdi. Zengin, HDP kadın milletvekillerinin AK Parti ve AK Parti kadın milletvekillerini itham ettiklerini belirterek, "En iyi kadın hakları savunucusu HDP. Bizleri de olmayan şeyler üzerinden hakarete varan üslup içerisinde çok ağır ithamlar var. Eğer siz bu kadar iddialıysanız, yaptıklarınıza bakacaksınız. Yaptıklarınızla kelimelerimiz uygun olacak. Mensur Işık'ın eşi bütün baskılara rağmen şikayetinden vazgeçiyor. Bugün anlıyoruz ki koruma talep ediyor. Tuma Çelik. Yarın Karma Komisyon'da görüşülecek. Mağdur önce HDP kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Bugün olay kamuoyuna düşünce 'Biz bunu yaptık, onu yaptık' diyorsunuz. Bize saldırdığınız esnada olay vuku bulmuşsa, bize saldırma hakkınız olmaz. Susarsınız, hicap edersiniz" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Akar, Zengin'den sonra sözü HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a verdi. Bunun üzerine Oluç ile Zengin arasında bir tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Akar oturuma yarım saat ara verdi.

TUMA ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye taşındı. Bir süre sonra Türkiye'ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve seminerler, sempozyumlar verdi.

Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, evli ve 4 kız babasıdır.

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.

Şu an da Mardin Milletvekili olarak yer almaktadır.

MENSUR IŞIK KİMDİR?

Mensur Işık, 1975 yılında Muş merkez bağlı Konukbekler köyü doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muş'da, lisans eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 18 yıldır Muş'ta avukatlık yapan Işık, 2 dönem de İnsan Hakları Derneği Muş Şube Başkanlığını görevini yürüttü. 7 Haziran 2015 yılında HDP Muş milletvekili adayı olan Işık, 2 HDP il başkanlığı görevini yürüttü.

Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2018 Genel Seçimleri'nde HDP Muş Milletvekili olmuştur.

Kaynak: İHA

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