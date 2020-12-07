Bülbül: "Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir"
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Bülbül: "Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir"

07.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:09

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (5)

Bülbül: 'Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir'
Bülbül: 'Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir'
Bülbül: 'Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir'
Bülbül: 'Cumhur İttifakı, Türk devletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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