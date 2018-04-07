TBMM Başkanvekili Tüzün'ün Acı Günü

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve diğer büyükşehirleri CHP olarak biz kazanacağız. Hiç kuşku ve tereddüt etmiyorum." dedi.

Demokrat Parti MKYK üyesi ve eski Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'nun CHP'ye üye olması ve rozet takılması nedeniyle partisinin İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Tüzün, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Tüzün, "Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dış politika sıkıntısı, ekonomi, siyaset sıkıntısı, demokrasi sıkıntısını sizler de benim kadar biliyor ve yaşıyorsunuz. Türkiye bugün gelinen noktada geçmişte 'megri megri' deyip tutmadığı için şimdi ise yeni moda 'yaylalar yaylalar' deyip Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyen bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. 'Megri megri' diyenleri, bugün yaylalar yaylalar noktasına getirenleri, sizler ve bizim gibiler İzmir marşıyla Türkiye siyasetinden yollayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Partisine güveninin tam olduğunu vurgulayan Tüzün, şöyle konuştu:

"Atatürk Cumhuriyeti'ne karabasanlar gibi çöken bu AK Parti iktidarına yerelde ve gelende bu cevabı verecek 2019 sürecinde yine CHP'lilerdir. Bu aileye sonsuz güveniyoruz. Gün gelecek bu insanlar AK Partili olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar. Türkiye'nin tek adam sistemini ortaya koyanlar 2019 seçimlerinden sonra 'Tek adam mı? Parlamenter sistem mi? Tek adam mı? Demokrasi mi?' deyip karar verecekler. 2019'dan sonra bugünlerde, 15 yıldır bu mücadeleyi sürdürenler gün gelecek AK Partili olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklardır. Bu noktadaki süreci ve zamanı hep birlikte göreceğiz. Bize düşen ortak sorumluluk, Türkiye'nin gündemindeki yerel seçime hazırlanmak. Bu yerel seçim genel seçimin provası olacak. 2019'da Bilecik il belediye başkanlığını kazanacağız. Bundan kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Başta Bozüyük olmak üzere ilçe belediye başkanlıklarını kazanacağız. Üç beldeyi ve il genel meclisinde çoğunluğu elde edecek süreci hep birlikte yaşayacağız."

Tüzün, 2019'daki seçimlerin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara ve diğer büyükşehirleri CHP olarak biz kazanacağız. Hiç kuşku ve tereddüt etmiyorum. Ben bu ülkenin sağduyusuna güveniyor ve inanıyorum. 15 yıldır Türkiye'yi tek adam olarak yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ı, o makamdan indirecek olan yine bizler olacağız." değerlendirmesinde bulundu.