TBMM Başkanlık Divanı Covid-19 tedbirleri altında toplandı

TBMM Başkanlık Divanı'nın 4. yasama yılı 2. toplantısı, Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Toplantı, TBMM Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında TBMM Başkanvekilleri, Katip üyeler ve idare amirlerininşturduğu divan üyelerinin katılımı ile yapıldı. TBMM Başkanı Şentop, divan üyelerini Covid-19 kapsamında alınan önlemler hakkında bilgilendirdi. Şentop, önlemler kapsamında Genel Kurul oturma düzeninin değiştirildiğini, Genel Kurul'un sık sık havalandırıldığını belirterek, milletvekillerinden kürsü konuşmalarının maskesiz yapılmamasını talep etti. Şentop, Meclis Hastanesinde Covid-19 test ünitesinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını da kaydetti. Alınan tedbirler kapsamında Meclise girişlerin HES kodu ile yapılmasının zorunlu hale getirildiğine işaret eden Şentop, Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca TBMM'de ziyaretçi yasağının devam ettiğini hatırlatan Şentop, milletvekillerinden bu kurala uyulmasına azami hassasiyet gösterilmesini istedi. Şentop, Meclis takviminde yer alan birçok seyahat ve programın da ertelendiğini hatırlattı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı