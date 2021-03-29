TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim."
TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur