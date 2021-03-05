TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a taziye telefonu
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TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a taziye telefonu

05.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 01:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre Şentop, Akar ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin vatana ve millete büyük hizmetleri olduğunu dile getiren Şentop, "Şehit askerlerimizi her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun." dedi.

Şentop, kazada yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Hakan Der

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