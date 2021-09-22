TBMM Başkanı Şentop, seçim kanunu değişikliği için son tarihin Haziran 2022 olduğunu söyledi - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, seçim kanunu değişikliği için son tarihin Haziran 2022 olduğunu söyledi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop, seçim kanunu değişikliği için son tarihin Haziran 2022 olduğunu söyledi

TBMM Bakanı Mustafa Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

TBMM Bakanı Mustafa Şentop, 2023'teki genel seçime normal tarihte gidilmesi halinde seçim kanunundaki değişikliğin en geç Haziran 2022'de tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Şentop, İspanya'dan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, Mecliste 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemini ve seçim kanununda olası değişiklikleri değerlendirdi.

"Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimden en geç 1 yıl önce yapılması lazım." diyen Şentop, "Çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziranı'na kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım çünkü ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran'da seçim olacak." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı, seçim kanunu değişikliğiyle ilgili henüz Meclise verilmiş teklif olmadığını belirterek, "O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman zaten şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra genel kurul aşaması olarak Meclisin kendi olağan gündemi devam eder. Muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçeyle ilgili görüşmeler ve yoğunluk başlar." açıklamasında bulundu.

Şentop, "Biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclisimiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Mecliste yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim'deki programı da paylaşan Şentop, şunları kaydetti:

"1 Ekim'de anayasadaki ifade gereği olarak, tabii bizim teamüllerimiz de öyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisin açılışında bir konuşma yapacak. ve o günde açılışı saat 14.00'da yapacağız. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımızın yemini de söz konusu olacak çünkü iç tüzüğümüze göre yeni bakanlar Meclisin toplandığı ilk oturumda yemin ederler, onu yapacağız. Ondan sonra tabii yine bütün çalışmalar ve Meclisin normal çalışma günü salı gününden itibaren devam edecek."

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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