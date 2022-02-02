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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaret etti

Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine, Bağlıca'da bulunan MİT'in yeni binasını ziyaret etti. Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop'a yeni bina hakkında bilgi verildi.

Şentop, MİT'in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Şentop, Hakan Fidan, Milli, Politika, Güncel, Haber

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