TBMM Başkanı Şentop: Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

Son dönemlerde muhalefet kanadı tarafından sıklıkla dillendirilen erken seçim tartışmalarıyla ilgili bir değerlendirmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"ACİL DURUMLARDA HALKA GİDİLEBİLİR"

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulduğunu ifade eden Şentop, "Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil durumlarda halka gidilebilir. Erken Seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum. Yeni sisteme adapte olamayanlar olabilir" şeklinde konuştu.

"MECLİS'TE YENİ BİR DÜZENLEMEYE GEREK YOK"

Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde:

"Meclis'te yeni bir düzenlemeye gerek yok. Herkes Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranmalıdır. Seçim kanunlarıyla ilgili değişiklikler henüz gelmedi. Yeni Anayasa çalışmalarında ise somut tekliflerin ortaya konulması gerekiyor. Bu tartışmaların somut tekliflerin ardından yapılması gerekiyor."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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