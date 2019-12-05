TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha...
Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha... - Haber

TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha...

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması Hediye taktimi Aile fotoğrafı İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı.

05.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:00

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

Hediye taktimi

Aile fotoğrafı İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve " programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler