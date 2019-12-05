TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha...
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması Hediye taktimi Aile fotoğrafı İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı.
05.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:00
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması
Hediye taktimi
Aile fotoğrafı İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı.
Kaynak: AA