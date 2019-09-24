TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

24.09.2019 16:15
TBMM Başkanı Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Friedrich ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM heyeti, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Şentop ve TBMM heyeti, Alman Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. - NURSULTAN

Kaynak: İHA
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