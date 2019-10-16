Tbmm başkanı şentop, agitpa başkanı george tsereteli'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul ettiSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
16.10.2019 15:28
TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: DHA