TBMM Başkanı Şentop, Abay Kunanbay madalyası almaktan duyduğu onuru dile getirdi
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TBMM Başkanı Şentop, Abay Kunanbay madalyası almaktan duyduğu onuru dile getirdi

25.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:38
TBMM Başkanı Şentop, Abay Kunanbay madalyası almaktan duyduğu onuru dile getirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, Abay Kunanbay madalyasını alması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, dost ve kardeş Kazakistan'ın milli edebiyatının kurucusu, maarifçi, mütefekkir ve dava adamı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla TÜRKSOY tarafından kendisine verilen Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu kaydetti.

Abay'ı tanımanın, Kazakistan'ı, Kazak halkını tanımak olduğunu vurgulayan Şentop, "Türk dünyasının renklerinin gelecek nesillere kültür ve sanat yoluyla aktarılmasına katkıda bulanan TÜRKSOY'a, Genel Sekreter Düsen Kaseinov'un şahsında teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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